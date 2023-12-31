"الرى": 2.6 مليار جنيه لمشروعات درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، حيث يتم سنويًا تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترًا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

كما أنه، وبإستثمارات قدرها ٢.٦٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبورديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم ورأس غارب، وأعمال الحماية بمخر سيل أطفيح والديسمى والمنشى والودى والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادى الجبو بمحافظة القاهرة، ووادى سنور بمحافظة بنى سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الأمير تادرس بمحافظة أسيوط، ووادى قصب بمحافظة سوهاج، ووادى الكلاحين بمحافظة قنا.

وأوضح وزير الرى، أنه من المقرر خلال عام ٢٠٢٤ أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبورديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح، وحماية أودية ومناطق أبوالريش ونجع الشديدة بمحافظة أسوان، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وحماية قريتى أبودياب شرق والمخادمة بوادى الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، وحماية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط، ووادى السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف، ووادى متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة.

متابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد

كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة.