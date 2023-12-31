الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى": 2.6 مليار جنيه لمشروعات درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول

الحماية من السيول
الحماية من السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، حيث يتم سنويًا تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترًا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

كما أنه، وبإستثمارات قدرها ٢.٦٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبورديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم ورأس غارب، وأعمال الحماية بمخر سيل أطفيح والديسمى والمنشى والودى والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادى الجبو بمحافظة القاهرة، ووادى سنور بمحافظة بنى سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الأمير تادرس بمحافظة أسيوط، ووادى قصب بمحافظة سوهاج، ووادى الكلاحين بمحافظة قنا.

txt

وزير الرى: تأهيل وتبطين 945 كيلو مترًا من الترع لترشيد المياه خلال 2023

txt

وزير الرى: 970 مليون جنيه لتجديد وإنشاء محطات الرى والصرف

وأوضح وزير الرى، أنه من المقرر خلال عام ٢٠٢٤ أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبورديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح، وحماية أودية ومناطق أبوالريش ونجع الشديدة بمحافظة أسوان، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وحماية قريتى أبودياب شرق والمخادمة بوادى الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، وحماية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط، ووادى السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف، ووادى متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة.

متابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد

كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة.

الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة الحماية من أخطار السيول مياه السيول متابعة حالة الأمطار غرف العمليات

مواد متعلقة

وزير الرى: تأهيل وتبطين 945 كيلو مترًا من الترع لترشيد المياه خلال 2023

وزير الرى: 970 مليون جنيه لتجديد وإنشاء محطات الرى والصرف

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

تايوان تدرس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الغزو الصينى المحتمل

مقتل 10 حوثيين فى قصف أمريكى استهدف زوارق هاجمت سفينة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة