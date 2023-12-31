عضو غرفة الحبوب: تفعيل آليات السوق ستخفض الأسعار بشكل تلقائي

أكد النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن هناك رغبة حقيقية من الحكومة في حل أزمة أرتفاع أسعار السلع الأساسية، وأن الأسعار ستنخفض بشكل تلقائي في حال تفعيل آليات السوق المتمثلة في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات والمنافذ تحقيقًا للوفرة والإتاحة وزيادة المعروض مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح الوليلي في بيان له أنه في حال تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار بشكل تلقائي مع منع التلاعب والمغالاة في أسعارها.

جاءت تلك التصريحات في بيان أصدره اليوم النائب مجدي الوليلي تعقيبا على اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إدراج 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية يستوجب العقاب حال إخفائها أو احتكارها.

الدولة تبذل جهود كبيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

والجدير بالذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،، أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.