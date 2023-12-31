مسؤول إسرائيلي يكشف خطة الاحتلال بشأن محور فيلادلفيا

قال العقيد غادي شامني قائد فرقة غزة والقائد السابق للقيادة المركزية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنه لابد من حماية الخط الحدودي بين مصر وغزة على طول محور فيلادلفيا.

تفاصيل محور فيلادلفيا

وأوضح غادي شامني أن محور فيلادلفيا لابد أن يكون منزوع السلاح تماما، على الأقل في الفترة الأولى، مشيرًا إلى أن بناء حاجز على هذا المحور بين مصر وغزة سوف يستغرق عامين على الأقل، وذلك وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

وقال غادي شامني إن بناء الجدار على الجانب المصري تعني أنه لن يكون هناك قتال ولكن لا بد من وجود قوة عسكرية هناك مؤقتة حتى يتم العثور على بديل مناسب، وعلى الأقل في المستقبل المنظور، قد يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على محور فيلادلفيا.

حرب غزة تبرز أهمية محور فيلادلفيا

وأضاف: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في غزة" و"الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا ضد مراكز الثقل، في محاولة للإضرار بكبار المسؤولين في حماس، وبالطبع عندما يكون هناك شيء يتعلق بالمحتجزين فإنه يأخذ الأولوية على كل شيء آخر.

وحول الحرب الحالية في غزة، قال المسؤول العسكري "لا يزال هناك عدة آلاف من مقاتلي حماس في منطقة مدينة غزة، وقد أخفى بعضهم أسلحتهم ولكن يمكنهم العودة للقتال، وعندما تكون هناك كثافة من السكان المدنيين، فإن ذلك يزيد من التعقيد بالنسبة للوضع في غزة".

مستقبل غزة

وقال إنه من الخطأ عدم الحديث بوضوح حول مستقبل غزة، او اليوم التالي، موضحًا "ما يزعجني بشكل خاص هو الفشل في رسم خطوط سياسية واضحة لمستقبل القطاع، فهو بالأحرى فراغ يدخل فيه المتطرفون سموتريتش وبن جفير وستروك".

وقال شامني إن هذا أمر سيء للغاية وإذا لم تكن هناك وحدة الهدف والخطاب المفتوح والشفافية والوحدة المتبادلة داخل المجموعة التي تدير القتال سنبدأ في رؤية جميع أنواع الانحرافات في العملية.