لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدية ردًا على خطة واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة

شدد سيرجي لافروف، وزير الشئون الخارجية للاتحاد الروسي، على أنه لا ينبغي التسليم بأن استعداد روسيا لاستئناف الحوار الشامل مع الولايات المتحدة أمر مسلم به، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

حقيقة نشر روسيا أسلحة صاروخية محظورة

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن لافروف لفت إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات جدية ردًا على خط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة، موضحًا أن روسيا ستتخذ قرارًا لوقف نشر الصواريخ القصرة ومتوسطة المدى من جانب واحد.