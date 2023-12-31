القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس وبيتا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس وبلدة بيتا جنوبًا، وذلك خلال اقتحام قوتين خاصتين إسرائيليتين مخيم عسكر شرق نابلس، وشارع 10 في المدينة، تلاه اقتحام عدد من آليات الاحتلال العسكرية.

اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق أسطح عدد من المنازل في مخيم عسكر القديم، بعد أن اقتحمت عددًا من الأحياء.