الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكسب بـ19500 والردة بـ11300 جنيه للطن.. استقرار أسعار أعلاف الذرة والصويا في الأسواق

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الذرة والصويا استقرارا اليوم الأحد في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 14300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13100 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن الذرة “تركى”: 13300 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ”حورس”: 2400 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14600 جنيه.

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، فيما سجل سعر كسب صويا محلى 44%: 30500 جنيه، وسجل سعر كسب صويا 46% محلى: 32000 جنيه، كما سجل كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 37600 جنيه ارضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800 جنيه ”أرضه ”كما بلغ سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 11300جنيه.، وسجل سعر جيلوتين ” محلى”: 44000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:10550 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 23800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23600 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23100 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22900 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21600 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20900 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 20800 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ20000 جنيه.

الكسب ب19500والردة ب11300جنيه للطن استقرار أسعار أعلاف الذرة والصويا

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