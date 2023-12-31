الجيل: أولوياتنا ملف المحليات وقوانين مجلسي النواب والشيوخ على مائدة الحوار

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني تأكيدا منه على اتساع الجمهورية الجديدة فى ولايته الجديدة لكل أبناء الوطن وأحزابه من مختلف التيارات الفكرية والسياسية واستمرار فتح المجال العام فيها بما يحقق حرية الرأي والرأي الآخر وتمكين الأحزاب من أداء دورها طبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد أن النظام السياسي في البلاد يقوم على تعداد الأحزاب.

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أهمية أن تشمل كلمة الرئيس السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الدعوة للحوار الوطني لأنها تؤكد مكانة الحوار في فكر الرئيس وثقته في الدور الذي من الممكن أن يلعبه في إيجاد حلول من غير الصندوق للأزمات والمشاكل التي قد تطرأ على المجتمع وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحزب يرى أولوية لمناقشة عدد من الملفات أبرزها ملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وملف اصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ لمهام العضوية.

وفيما يتعلق بالمحتوى الاقتصادي، أكد أن أهم ملفات هي ملف تحقيق الإكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها، وجعل مصر مصنع عالمي، وأيضا ملف إنشاء وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج، وتوفير التمويل لها بقروض ميسرة وبفائدة بسيطة.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تجديد العهد على كافة الخطى البناءة التي اتخذها طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والتأكيد على استمرار العمل بنفس النهج التنموي لقطع شوطا أكبر في قاطرة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس أدرك وأمن بأهمية استمرار الحوار الوطني، وعدم اعتباره اجراءا شكليا، بل فكرة تم تأسيسها بالفعل وخطت في طريق طويل أسفرت فيه عن مخرجات وتوصيات سيكون لها موعد تنفيسذ في القريب العاجل.