أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص إثر هجوم عسكرى روسى على مدينة خاركيف

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن 8 أشخاص أصيبوا إثر الهجوم العسكري الروسي على المدينة.

وأضاف سينيهوبوف، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكراينفورم" أمس السبت، أنه "حتى الآن، يقدم المسعفون المساعدة للأشخاص الثمانية الذين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن نصف عدد المصابين في حالة صحية غير خطيرة.

وأوضح أن الهجمات الروسية أثرت على منشأة صحية ومجمعات سكنية ومتاجر ومركبات نقل، لكن جميع الخدمات تعمل في المنطقة التي تعرض لها الهجوم.