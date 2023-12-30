السفير محمد العرابى لـ"القاهرة الإخبارية": الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه رغم الظروف

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأشار رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية ستظل باقية في المعادلة السياسية.

ونوه العرابي، بأن العالم أشاد بموقف سكرتير الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن جميع الدول احترمت قراراته ما عدا دولة إسرائيل.