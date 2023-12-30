محمد العرابى لـ"القاهرة الإخبارية": قطاع غزة منطقة منكوبة وستظل مصر شريان الحياة لها

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية حققت التوازن بين المبادئ والمصالح، كما أن الدبلوماسية الرئاسية أثرت بشكل كبير في نجاح السياسة المصرية.

وقال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه لا توجد رؤية واضحة حاليًا لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن إطالة أمد الأزمات إحدى سمات المشكلات الدولية بالعصر الحديث، موضحًا أننا سندخل عام 2024 بنفس الشكل الحالي بالنسبة للحرب الإسرائيلية ولكن مع تغير في التكتيك.

ونوه العرابي، بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية سيظل قائمًا في عام 2024، مضيفًا أن قطاع غزة منطقة منكوبة وستظل مصر شريان الحياة لها.