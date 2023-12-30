الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس: الرئيس السيسى أعاد مصر إلى مكانتها العالمية والتعليم هو المفتاح

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إظهار قوة وأصالة مصر أمام العالم، مؤكدًا أنه يشعر بذلك في رحلاته الخارجية.

وقال البابا تواضروس، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، إن مصر شعب عريق وحضاري له مكانة مرموقة في التاريخ والجغرافيا، وإن الرئيس السيسي يقودها في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية والاستقرار.

وأعرب عن أمنيته في أن تحرز مصر تقدمًا في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه يمثل عاملًا محوريًا في تغيير حياة الناس ورفع مستواهم، ومطالبًا بالاهتمام بمدرسي الابتدائي لأنهم يشكلون وعي الأجيال القادمة.

وأوضح أن منظومة التعليم تحتاج إلى جهد كبير وإصلاح شامل، وأنه يتمنى أن يرى مصر تنافس أرقى دول العالم في النظام التعليمي.

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