الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: يجب على المسلم أن يكون أصدق الناس فى حب المسيح

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من المفروض أن يسود السلام الأرض، لأنهم يحتفلون بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ومن الواجب أن تسود رسالته وهي السلام بالأرض، مؤكدًا أننا كل عام نرى من أسوأ لأسوأ والدمار يسود العالم والقتل والدماء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجميع يدعي اقترابه من المسيح وحبه له، مؤكدًا أننا كمسلمين لا بد أن نكون أصدق الناس في حب المسيح، لأنه كان مثالًا لطاعة الله وعبوديته والاقتراب إليه ومقاومة الفتن والدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

شخصية المسلم مختلفة عن غيره

وتابع، أن المسلم لا بد أن تكون له شخصية لأنه مختلف عن غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا تكن إمعة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءت"، وهذا مهم جدًا.

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