الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روبى تتصدر المركز الأول لترند "يوتيوب" بأغنية "3 ساعات متواصلة" (فيديو)

روبي
روبي

تصدرت النجمة روبي ترند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك بأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “3 ساعات متواصلة” التي طرحتها منذ أيام.

“3 ساعات متواصلة” تصدرت المركز الأول لترند “يوتيوب” محققة نسبة مشاهدة اقتربت من 2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحها، وتعاونت روبي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

وأثارت الأغنية جدلا كبيرا فور طرحها الأيام الماضية، بسبب كلماتها الجريئة.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في بيان رسمي، أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص الأغنية.

كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة”

“ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي كل ليلة بشمعدان العمر شمعة بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة ماله بحر اسكندرية ماله بحر الغردقة تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا يا ولا يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة”.

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