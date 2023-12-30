خريطة افتتاحات المشروعات والمواقع الأثرية خلال عام 2023

شهد عام 2023 افتتاح عدد من المتاحف والمشروعات الأثرية وخاصة فى محافظة القاهرة لتحويلها مقصد سياحى منفرد، وتستكمل المزيد من الافتتاحات خلال العام الجديد 2024 فقد تم افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية (فبراير 2023) كما شهدنا افتتاح ثلاثة مباني أثرية بشارع السيوفية بمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية: قبة علم الدين سنجر المظفر، سبيل يوسف بك الكبير، قبة الأمير علاء الدين أيدكن البندقداري (فبراير2023).

كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير والذي تم بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي بمشاركة لجنة علمية تضم عدد من علماء المصريات بالجامعات المصرية وخمس متاحف أوروبية كبرى وهي متحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، والمتحف المصري بتورين، ومتحف برلن بألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا (فبراير 2023).

كما تم افتتاح سبيل أحمد أفندي سليم بحي السيدة زينب، وقبة الخلفاء العباسين بحي الخليفة، بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما وتطويرهما، وذلك في إطار مشروع إنقاذ مائة مبنى أثري (أبريل 2023)، وافتتح متحف قصر الزعفران الأثري بجامعة عين شمس، في إطار برتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة (مايو 2023).

وافتتح مشروع تطوير وحماية جبانة الشاطبي الأثرية والذي تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، بتنفيذ جمعية الآثار بالإسكندرية، وبتمويل من مؤسسة أ. ج لفنتيس A.G. LEVENTIS القبرصية (مايو 2023).

كما تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره والذي تزامن افتتاحه مع الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، وبعد مرور نحو 225 عام من الإغلاق (يونيو 2023)، وافتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدي شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية (يونيو 2023).

كما شهدنا افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، وسور مجرى العيون، ومشروع ترميم ورفع كفاءة حصن بابليون ومشروع ترميم معبد بن عذرا اليهودى بمصر القديمة (أغسطس 2023).

كما تم افتتاح جامع الأقمر بشارع المعز بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه (أغسطس 2023)،وافتتح مشروع ترميم ديري مارجرجس "المجمع" والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده بمحافظة قنا (سبتمير 2023).

افتتح مشروع ترميم جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي (سبتمبر 2023) بالإضافة إلى افتتاح مركز الزوار بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة (أكتوبر 2023).

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع تطويره (أكتوبر 2023)، وتمت إعادة افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله (ديسمبر 2023) بالاضافة الى افتتاح المنطقة التجارية بالمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف للأطفال.