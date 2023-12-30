جميل عفيفى: "حياة كريمة" المبادرة الأعظم فى تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن مبادرة حياة كريمة هي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرة أعادت لملايين المصريين حقهم في عيش حياة كريمة وآمنة.

وأضاف عفيفي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مبادرة حياة كريمة استطاعت أن توفر جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري البسيط، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل كل القرى المصرية المهمشة التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال.

جميل عفيفي: العالم كله أشاد بجهود حياة كريمة في تحسين معيشة المصريين

وتابع: "حياة كريمة اهتمت بالبنية التحتية للقرى المصرية والخدمات الصحية في الريف المصري، بالإضافة إلى دورها المهم في بناء وتطوير المدارس، وأيضًا لم يكن هناك صرف صحي ومياه عذبة للشرب".

واستكمل: "60 مليون مواطن قبل حياة كريمة لم يكن لديهم حق أو رفاهية عيش حياة كريمة بالمعنى الصحيح، لذلك حياة كريمة هي المبادرة الأعظم في تاريخ مصر، والعالم كله أشاد بها بشكل كبير".