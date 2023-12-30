بنى سويف تستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف مع مسئولي قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 /2024 لصفوف سنوات النقل والشهادات العامة المحلية، المقرر إجراؤها خلال يناير المقبل.

من المقرر أن يؤدي أكثر من 532.6 ألف طالب وطالبة الامتحانات في مختلف المراحل، بواقع 239 ألفا من “الصف الرابع إلى السادس “ في 695 مدرسة "رسمي، لغات، خاص"، و146.3 ألف طالب بالأول والثاني الإعدادي في 453 مدرسة، وما يقرب من 60 ألفا بالثالث الإعدادي، و34.4 ألف بالصفين الأول والثاني الثانوي العام "نظامي وخدمات" خلال 91 مدرسة، بجانب 53.7 ألف بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته "صناعي، زراعي، تجاري" في 55 مدرسة.

أشار محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى عقده اجتماعًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بحضور الدكتور هاني رجائي، وكيل المديرية، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، والدكتور ربيع محمد أمين، مدير عام الشئون التنفيذية وعمر سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري المراحل والتوجيه المالي والإداري والتطوير التكنولوجي.

وذلك لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق في الرابع من يناير المقبل بالصف السادس الابتدائي، حيث يؤدي ما يزيد على 74 ألف تلميذ وتلميذة الامتحان في مادة اللغة العربية، وذلك حسب الخطة الزمنية للعام الدراسي، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات الهامة، تضمنت استمرار متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية وجاهزية مدارس التعليم الثانوي العام ومتابعة البنية التكنولوجيا تمهيدًا لإجراء الامتحان الإلكتروني، والإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام للنقل والشهادة الاعدادية، والتأكيد على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة، والتزام مديري الإدارات بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تم التشديد على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين، خاصة واضعي الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني أو الصبغة السياسية مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

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