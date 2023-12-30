علاء النهري: 2023 من أسوأ الأعوام في التغيرات المناخية

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن عام 2023 يعتبر من أسوأ الأعوام في التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه خلال العقد الماضي درجة الحرارة ارتفعت 1.4 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود الأعاصير، مثل إعصار بالمحيط الهندي تسبب في حدوث انهيارات أرضية وبراكين وغيرها.

وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في تلك العام حدثت العاصفة دانيال وأيضًا حدثت الفيضانات، وزادت احتمالية حدوثها 50 مرة بـ2023، بجانب حرائق الغابات، مشيرًا إلى أن أكثر دولة تأثرًا بالحرائق هي كندا، و"كوب 27" يعتبر مبادرة جيدة، وأنجح مؤتمر مناخي لأنه أنشأ صندوق الخسائر والأضرار.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، أن التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري يجب أن يجري تحديده حتي الوصول لعام 2030، مشددًا على أن آخر مؤتمر خاص بالمناخ "كوب 28"، لن تلتزم به الدول من حيث التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول خالفت الاتفاق.