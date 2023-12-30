يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن أجندة إجازات عام 2024، لترتيب قضاء أوقات الراحة والسفر، على مدار العام، ومعرفة مواعيد العطلات الرسمية والاسبوعية، والتي يتاح فيها لجميع العاملين بالدولة الحصول على قسط من الراحة والسفر والتنزه، وقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم.

إجازات عام 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير لعام 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 25 يناير لعام 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل وتنتهي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 ابريل لعام 2024.

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لعام 2024.

إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق السادس من يونيو لعام 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو وتنتهي يوم الخميس 30 يونيو لعام 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو لعام 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

نوفمبر وديسمبر

أما شهري نوفمبر وديسمبر، فهما يمران خلال العام الجديد 2024 ـ بدون اية إجازات أو أعياد قومية أو إسلامية، أو غيرها من أنواع الاجازات، قبل أن يبدأ العام الجديد 2025، ويعود ترتيب جدول الإجازات من جديد، ليستطيع الموظفين الحصول على قسط من الراحة، وإعادة تنشيط المخ وعضلات الجيم التي عادة ما تصاب بالارهاق بعد العمل المتواصل دون الحصول على قسط كافي من الراحة.

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