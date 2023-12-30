أبرزها الحشاشين.. قائمة مسلسلات رمضان 2024

شهور قليلة تفصلنا عن الموسم الدرامي الأشهر خلال أيام السنة وهو موسم دراما رمضان 2024.

ومع اقتراب الموسم من انطلاقه يبحث محبي ومتابعين الدراما المصرية عن أبرز الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 باقة متنوعة من الأعمال الدرامية المختلفة لعدد من النجوم الكبار والشباب.

و يضم موسم دراما رمضان 2024 أكثر من 27 عمل متنوع ما بين درامي وكوميدي واجتماعي وتاريخي.

وخلال هذا التقرير نرصد لمحبي ومتابعي الدراما المصرية في مصر والوطن العربي قائمة أبرز وأهم الاعمال الدرامية والمقرر عرضها في موسم رمضان المقبل 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

نقدم لكم خلال هذا التقرير قائمة مسلسلات رمضان 2024 والتي تتنافس بقوة على جذب المشاهدين خلال الموسم.

الحشاشين

ينتظر الجمهور مسلسل الحشاشين بشكل كبير، وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وكل من: فتحي عبد الوهاب، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل إمبراطورية ميم

يواصل الفنان خالد النبوي تحضيرات مسلسل إمبراطورية ميم، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل حاليًا، والعمل كتابة السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل نعمة الأفوكاتو

انتهت النجمة مي عمر من تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد نعمة الافوكاتو منذ فترة ويشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو الفنانة مي عمر، وكل من الفنان أحمد زاهر، وهو من إخراج محمد سامي.



مسلسل عتبات البهجة

تعاقد الفنان يحيى الفخراني على بطولة مسلسل عتبات البهجة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2024، ويشارك في بطولته كل من الفنانة جومانة مراد، وهو مكون من 15 حلقة، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.



مسلسل الكبير 8



واستمرارا لسلسلة النجاح يشارك الفنان أحمد مكي بجزء جديد من مسلسل الكبير، في رمضان المقبل، ومن المقرر أن يشارك به الفنان حاتم صلاح، محمد سلام، بيومي فؤاد، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.



مسلسل ألف ليلة وليلة



وينافس الفنان ياسر جلال في رمضان 2024، من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، والذي يضم كلا من الفنان ياسمين رئيس، شيري عادل، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج إسلام خيري



مسلسل المعلم



يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد المعلم على قدم وساق للحاق بالسباق الرمضاني ومسلسل المعلم هو بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشارك به مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة سهر الصايغ، أحمد بدير، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي



مسلسل حق عرب



وللمرة الأولى منذ سنوات ينفصل النجم أحمد العوضى فنيا عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقدم الفنان أحمد العوضي خلال شهر رمضان المقبل مسلسل حق عرب، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ميرهان حسين، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



مسلسل بيت الرفاعي



و يشارك الفنان أمير كرارة في سباق رمضان المقبل، من خلال مسلسل بيت الرفاعي، والذي يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال



مسلسل صيد العقارب



ونتعاون النجمة غادة عبد الرازق مع الشركة المتحدة هذا العام من خلال مسلسل صيد العقارب وهو بطولة غادة عبد الرازق، كما يضم عددا من الفنانين، أبرزهم الفنانة منال سلامة، سيمون، أحمد ماهر، وغيرهم، وستدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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