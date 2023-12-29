محمد سعد ينضم لقائمة الغائبين عن موسم رمضان 2024

يشهد موسم رمضان 2024 المقبل، غياب عدد كبير من الفنانين الذين اعتاد الجمهور على مشاركتهم بالماراثون الرمضاني، وانضم الفنان محمد سعد، مؤخرًا، لقائمة الغائبين عن موسم رمضان 2024.

وفضَّل "سعد" التركيز في أعماله السينمائية عن مشاركته بالدراما التليفزيونية، حيث يحضر حاليًا لأكثر من عمل سينمائي استعدادًا لطرحها على مدار 2024.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد كانت مسلسل "إكس لانس"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته: أحمد فتحي، وشيرين، وويزو، وحسن عبدالفتاح وإبرام سمير، تأليف ورشة "بلاك هورس"، وإخراج إبرام نشأت.