إلهام شاهين: "عندى خبرة كبيرة فى الفن.. والرقابة ترفض أعمالى"
علقت الفنانة إلهام شاهين، علو ملف الرقابة وحرية الفن والإبداع.
وقالت إلهام شاهين، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة،:"عندي خبرة كبيرة في الفن.. والرقابة بترفض أعمالي، وأعمالي رفعت اسم مصر في المهرجانات الدولية".
وأضافت: "معرفش في إيه، في شئ من التعنت، وهذا الإبداع لم يخرج للنور وفقدت القيمة الفنية لأعمالي، رغم أني أنقت عليها من مالي الشخصي".
وتابعت: "أريد فن له قيمة وأثر وليس تسلية الناس فقط، رفض الرقابة بدون أسباب، والدولة هنا مع الفن وإلا مش مع الفن، عايزين فن له قيمة وله أثر، وأنا خسرت كتير".