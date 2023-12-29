الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد هنيدي يحكي موقف طريف عن اسم والده المُركب

محمد هنيدي
محمد هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان شديد التعلق بجده لوالده، هذا الرجل العظيم الذي رحل عن عالمنا في عمر الـ102 عامًا، معبرًا: "جدي قالي قصة جواز أبويا وأمي 40 مرة".

اسم محمد هنيدي الحقيقي 

وأكد الفنان محمد هنيدي، خلال لقائه ببرنامج “سولد آوت” تقديم الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن اسم والده من الأسماء المركبة، حيث كان اسم والده فقط محمد هنيدي، وعندما التحق بمجال الفن رفض أن يكون اسمه محمد محمد هنيدي واقتصر الأمر ليكون اسمه فنيًا محمد هنيدي.

وتابع: " إحنا 6 اخوات، 2 شباب و4 بنات، وجميع أسامينا تبدأ بحرف الهاء، وكان فيه رغبة في الأسرة إن يكون اسمي هاني، ولكن والدي قرر أن يكون اسمي هو نفس اسمه".

“سولد آوت”

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الكبير محمود سعد إنه تعرض لنفس موقف الأسماء المركبة مع والده، حيث كان اسم والده فقط (محمد سعد بدر).

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي قصة اسم محمد هنيدي سولد أوت سي بي سي

الأكثر قراءة

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

انقسام جديد.. نتنياهو يمنع حضور رئيسى الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات فى غزة

جنوب إفريقيا تصدم إسرائيل.. دعوى أمام محكمة العدل بسبب الإبادة فى غزة

طوارئ استعدادًا لامتحانات «الترم الأول»: «الأسئلة مباشرة»

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

مبادرة سيارات للمصريين في الخارج.. 1.4 مليار دولار إجمالي أوامر الدفع (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة