محمد هنيدي يحكي موقف طريف عن اسم والده المُركب

قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان شديد التعلق بجده لوالده، هذا الرجل العظيم الذي رحل عن عالمنا في عمر الـ102 عامًا، معبرًا: "جدي قالي قصة جواز أبويا وأمي 40 مرة".

اسم محمد هنيدي الحقيقي

وأكد الفنان محمد هنيدي، خلال لقائه ببرنامج “سولد آوت” تقديم الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن اسم والده من الأسماء المركبة، حيث كان اسم والده فقط محمد هنيدي، وعندما التحق بمجال الفن رفض أن يكون اسمه محمد محمد هنيدي واقتصر الأمر ليكون اسمه فنيًا محمد هنيدي.

وتابع: " إحنا 6 اخوات، 2 شباب و4 بنات، وجميع أسامينا تبدأ بحرف الهاء، وكان فيه رغبة في الأسرة إن يكون اسمي هاني، ولكن والدي قرر أن يكون اسمي هو نفس اسمه".

“سولد آوت”

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الكبير محمود سعد إنه تعرض لنفس موقف الأسماء المركبة مع والده، حيث كان اسم والده فقط (محمد سعد بدر).