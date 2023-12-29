مصطفى بكري عن المقترح الإسرائيلي: "اعتداء على اتفاقية كامب ديفيد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكيان الصهيوني دأب قيادة وشعبًا في كل الأوقات والأزمنة على الكذب ولا يمكن الأخذ بحديثه على الإطلاق.

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد،” أن تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" تناول طرحًا إسرائيليًا على أمريكا، يتضمن إقامة جدار عازل بطول 13 كم بين مصر وقطاع غزة؛ وعلق: “المقترح يعد اعتداءً على اتفاقية كامب ديفيد، والسيادة مصر”.

وأضاف أن إسرائيل تدرس إمكانية توفير خروجا آمنا برًا وجوًا لمن يريد الخروج من قطاع غزة، لافتًا إلى أن تل أبيب تسعى لتدمير محور فلادلفيا، معبرًا: "الأمن القومي المصري خط أحمر، وخلال ساعات وصلت رسالة تحذيرية من الدولة المصرية لإسرائيل بعدم المساس بحدود مصر".

جهود الرئيس السيسي

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ووقف إطلاق النار، قائلًا:"وما تقوم به المقاومة تاج على رؤوس كل من هو شريف في الوطن العربي".