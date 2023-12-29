وزير الشباب يوجه رسالة للأندية في ختام الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر" .

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه ببرنامج "كابيتانو مصر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن "كابيتانو مصر" أحد المشروعات القومية الشعبية.

وتابع:"بنقول للأندية تعالوا احنا كابيتانو مفتوح للجميع وعملنا عملية الانتقاء والمجال مفتوح للناس كلها".

وأسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي «ثابت البطل» بقيادة سارة حسانين و«شحتة» بقيادة محمد اليماني.