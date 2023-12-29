مشايخ سيناء يتحدثون.. كيف نجحت الدولة بإعادة "أرض الفيروز" لقلب مصر من جديد؟

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لتنمية سيناء، "أرض الفيروز"‭ ‬تلك‭ ‬البقعة‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مصر،‭ ‬التي شهدت ‬بطولات‭ ‬وتضحيات‭ ‬‬وانتصارات، و‬ارتوت‭ ‬رمالها‭ ‬بدماء‭ ‬شهدائها ‬‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬أرضها، من دنس الاستعمار، لتصبح الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن.

وشهدت المحافظة منذ أن تولى الرئيس السيسي، حالة من تطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، تزامنًا مع مواجهة سيناء العديد من التحديات بتواجد الجماعات الإرهابية على أرضها لسنوات.

وخصصت فضائية "إكسترا نيوز" فقرة للحديث عن التنمية التي شهدتها المحافظة، خاصة عقب سنوات عانت منها من العزلة وحاوط بها الإرهاب من كل اتجاه، لكن الدولة نجحت في الحفاظ عليها وإعادتها مرة أخرى إلى قلب مصر.

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير المحافظة

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التنمية في سيناء تسير على قدم وساق، منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم منذ 10 سنوات، موضحًا شهدنا عزلة شمال سيناء وضمها للأم مصر من خلال الأنفاق التي تم إنشائها.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إلى أن المشروعات توالت على سيناء عامًا بعد عام ورأينا مشروعات كبيرة مثل الطرق والإسكان وميناء العريش، مضيفًا: "الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير سيناء".

رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: سيناء أصبح جاذبة للاستثمار ومركزًا للمؤتمرات الدولية

وأكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الرئيس السيسي وضع استراتيجيات وطنية لتنمية أرض الفيروز، لافتًا إلى أن سيناء جزء عزيز على كل مصري ومصرية، وهي بوابة مصر الشرقية.

وقال إن سيناء تعرضت للتهميش والإهمال في عهود سابقة، ووضعت الدولة في عهد الرئيس السيسي استراتيجيات قومية لتنمية سيناء؛ إيمانًا بأن تنميتها ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن سيناء أصبحت جاذبة للاستثمار، ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، وذلك نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: المحافظة شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من المباني

وثمّن الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز سيناء، خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المحافظة تملك كنوز الأرض من الثروات المعدنية.

وأوضح، أن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من المباني على أرض جنوب سيناء، فضلًا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ.

وأكد أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة استطاعت أن تسطر ملحمة في القضاء على الإرهاب والبدء في تدوير عجلة التنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى على غرار شبكات الطرق الجديدة والمحاور والكباري داخل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، والطريق الدولي الواصل بين طابا وميناء العريش.