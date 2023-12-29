السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء يثمّن جهود الدولة فى تنمية أرض الفيروز

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

ثمّن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز "سيناء"، خلال السنوات الماضية، عقب سنوات من الإهمال عانت منها المحافظة.

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن جنوب سيناء تملك كنوز الأرض من الثروات المعدنية، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي على اهتمامه بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة مؤخرًا، وأبرزها إنشاء القوات المسلحة ثمانية مجمعات تنموية داخل جنوب سيناء.

وأضاف أن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، موضحًا: "الرئيس السيسي مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها".

وأشار شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إلى أن سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من المباني على أرض جنوب سيناء، فضلًا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ.

وأكد أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة استطاعت أن تسطر ملحمة في القضاء على الإرهاب والبدء في تدوير عجلة التنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى على غرار شبكات الطرق الجديدة والمحاور والكباري داخل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، والطريق الدولي الواصل بين طابا وميناء العريش.

سيناء ارض الفيروز جنوب سيناء القضاء على الارهاب الإرهاب

مواد متعلقة

خبير: جولات ومشاركات الرئيس السيسى أعادت بلورة مكانة مصر عربيًا ودوليًا

أستاذ بكلية الدراسات: جولات الرئيس السيسى بإفريقيا أعادت لمصر مكانتها بالقارة السمراء

أستاذ اقتصاد: استراتيجية الدولة التنموية خلصت الصعيد من إهمال عقود طويلة

أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" قلصت الفجوة التنموية بين الوجه البحرى وإقليم الصعيد

رئيس الاتحاد العام للجمعيات: "حياة كريمة" أهم مبادرة تنموية فى مصر

"فاو": انعدام الأمن الغذائى يهدد نحو 18 مليون سودانى مع استمرار الحرب

إعلام فلسطينى: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ105 منذ بدء العدوان على غزة

قوات الاحتلال تقتحم 6 شركات صرافة تابعة لـ"النقد الفلسطينية" واعتقال أصحابها

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة