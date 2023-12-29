شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء يثمّن جهود الدولة فى تنمية أرض الفيروز

ثمّن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز "سيناء"، خلال السنوات الماضية، عقب سنوات من الإهمال عانت منها المحافظة.

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن جنوب سيناء تملك كنوز الأرض من الثروات المعدنية، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي على اهتمامه بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة مؤخرًا، وأبرزها إنشاء القوات المسلحة ثمانية مجمعات تنموية داخل جنوب سيناء.

وأضاف أن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، موضحًا: "الرئيس السيسي مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها".

وأشار شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إلى أن سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من المباني على أرض جنوب سيناء، فضلًا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ.

وأكد أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة استطاعت أن تسطر ملحمة في القضاء على الإرهاب والبدء في تدوير عجلة التنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى على غرار شبكات الطرق الجديدة والمحاور والكباري داخل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، والطريق الدولي الواصل بين طابا وميناء العريش.