خبير: جولات ومشاركات الرئيس السيسى أعادت بلورة مكانة مصر عربيًا ودوليًا

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مكانة مصر في العالم العربي والأوروبي، تبلورت خلال السنوات الماضية، على ما كانت عليه من قبل، موضحًا أن مصر أصبحت شريكًا تجاريًا للاتحاد الأوروبي وعضوًا فاعلًا في القمم العالمية.

وقال البرديسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن الجولات والزيارات التي قام بها الرئيس السيسي، عكست الأهمية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للعلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة وأيضًا الدول الأوروبية.

وأوضح أن القيادة السياسية حرصت على حضور كل الفعاليات والقمم الإفريقية سواء المقامة على أرض مصر أو فى دول القارة السمراء والأوروبية، منوهًا إلى دور مصر خلال رئاستها للكوميسا، ورؤيتها لتعزيز دور الكوميسا لتدعيم التكامل الصناعى الإقليمى لتسريع وتيرة التعافى والنمو الاقتصادى بدولها، وتدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجهودها فى التركيز على البنيـة التحتية والتكامل الإقليمى ومواجهة التحديات الإقليمية.