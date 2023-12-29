يحيى الموجي: فشلت في أول تعاون مع عمرو دياب ثم توالت النجاحات

قال يحيى الموجي، الموزع الموسيقي، إن علاقاته بالفنان عمر دياب تشبه علاقة والده الراحل محمد الموجي بالعندليب عبد الحليم حافظ، معبرًا:" فشلت مع عمرو دياب في أول ألبوم نشارك فيه مع بعض، وكان اسم الألبوم “طريق ياطريق” وبعد هذا الألبوم توالت النجاحات".

نجاح عمرو دياب

وأكد الموزع الموسيقي يحيى الموجي، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن 80% من أغاني عمرو دياب من ألحانه الخاصة، معبرًا:"نجحنا مع بعض منذ البداية ".

وتابع:" عمرو دياب فنان العصر، وهذا التصريح الذي صدر مني كان بسبب التشابه الشديد بينه و عبد الحليم حافظ، حيث يؤثر عمرو دياب في الجمهور وبخاصة الشباب مثلما أثر من قبل الراحل عبد الحليم حافظ، كما أن عمرو دياب قليل الظهور في الصحافة والتلفزيون".

ذكاء عمرو دياب

واستطرد:" سر نجاح عمرو دياب هو ذكاؤه، ومحافظته على صحته بقدر كبير، فهو لا يدخن ولا يشرب كحول، ومواظب على الرياضة بصورة كبيرة".