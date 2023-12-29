السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 7 مسجلين خطر تخصصوا فى سرقة مركبات "التوكتوك" بالبحيرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية "3 منهم لهم معلومات جنائية" من بينهم 5 عملاء سيئوا النية- مقيمون بالمحافظة، تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وضبط بحوزة المتهمين فرد محلى وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات السرقة". 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أفراد تشكيل عصابى سرقة توكتوك البحيرة مسجلين عصابة

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