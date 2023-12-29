السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جابر عصفور.. الناقد الموسوعة

جابر عصفور
جابر عصفور

 

لو حصرنا ما قدمه للمكتبة العربية، سنجد أننا أمام عشرات من المؤلفات الغنية والثرية والرائدة، ولو بحثنا عن إنجازاته، سنجد أننا أمام واحد من أهم من آمنوا بقضية الترجمة وحق القارئ العربى، فى أن يطلع على مخزون الثقافات المغايرة، ولو فتشنا داخل عقله سنعثر على خلاصة الفكر التنويرى والمعرفى.

نتحدث عن المفكر الكبير الراحل جابر عصفور، الذى يحل يوم ذكرى وفاته غدًا ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

رحلة طويلة فى البحث العلمى والمعرفى، خاضها جابر عصفور منذ التحاقه بالتعليم حتى وفاته، فهو لم يضع لحظة فى حياته، إلا واستثمرها فى الكتابة والتنظير والتأليف المعرفى والأكاديمى.

البداية من المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث ولد بها عام ١٩٤٤، وتخرج فى كلية الآداب عام ١٩٦٥، وفى العام التالى لتخرجه عُيّن معيدًا بالكلية، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه، ليبدأ مسيرة أكاديمية مميزة، استمرت وتطورت ليصبح بعد فترة أستاذًا زائرًا فى كبرى جامعات العالم، حتى يرتقى منصبًا من أرفع المناصب وهو وزير الثقافة.

اشتبك الراحل مبكرًا مع الكثير من القضايا الفكرية الشائكة، وكانت له صولات وجولات فى عالم الكتابة النقدية والتنويرية، ووجه ضربات نقدية للتيارات الظلامية والراديكالية، وعمل على تفكيك أفكارها عبر عدد هائل من المقالات والكتب.

وتبنى جابر عصفور مشروعًا خاصًا، تمثل فى إعادة إحياء فن الترجمة فى مصر، وتبلور هذا المشروع فى إنشاء المركز القومى للترجمة، الذى كان له بالغ الأثر فى نقل خلاصة الفكر الأوروبى إلى العربية، وإطلاع القارئ العربى على الكثير والكثير من المؤلفات الأدبية والفنية المتنوعة فى العالم الغربى.

ورسم الراحل خريطة للإبداع العربى من خلال كتاباته النقدية، فهو صاحب مقولة «نعيش زمن الرواية»، وهى المقولة التى التقطها المبدعون الشباب فى مجال الرواية، واستثمروا ذلك الزخم بإنتاج المزيد والمزيد من الأعمال الروائية التى حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.

واشتبك «عصفور»، مع قضايا مصيرية داخل المجتمعات العربية، مثل قضايا الهوية والتراث والتنوع الثقافى والمعرفى، ودور المثقف العربى داخل مجتمعه، وغيرها من القضايا المهمة.

 

مواد متعلقة

سعاد نصر.. صاحبة البهجة

صلاح جاهين.. أنا اللى بالأمر المحال اغتوى

رشدي أباظة.. أنام على فراش من الشوك (بودكاست)

رضوى عاشور.. أثر الفراشة لا يزول

مأمون الشناوى.. أنساك ده كلام؟

الشيخ مصطفى إسماعيل.. أجلس على العرش والعالم يُلوِّح لى (بودكاست)

ألعاب حسين عبدالعليم

سيد درويش.. كائن لا تحتمل دمعته (بودكاست)

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة