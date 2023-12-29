الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 صواريخ أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض 3 صواريخ أوكرانية من طراز هارم أمريكية الصنع وتدميرها فوق مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 29 ديسمبر، حوالي الساعة 15:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ (هارم) المضادة للرادار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "تم تدمير 3 صواريخ أوكرانية من طراز HARM مصنوعة في الولايات المتحدة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

من جهة أخرى، أعلنت الدفاع الروسية أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، استهدفت مواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال الأسبوع.. مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جنديا، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إنه تم منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، تدمير 564 طائرة و263 مروحية و10206 طائرات بدون طيار و445 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و14383 دبابة مدرعة و1190 راجمة صواريخ و7564 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و16833 مركبة عسكرية خاصة.