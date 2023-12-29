مسئول أممى: سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على غزة

قال خالد الخياري، الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا كل يوم.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين ترتفع جراء العدوان الإسرائيلي، بخلاف أن كثيرًا من الفلسطينيين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب بضرورة وقف دوامة العنف في الضفة، ووقف كل الأعمال العدائية، وأن تكون هناك خطة تدفع الأفراد لحل نحو الأفق السياسي، والمضي نحو حل الدولتين.

ولفت إلى أن سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.