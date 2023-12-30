السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 30-12-2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يزيد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 30-12-2023 في محافظات مصر خلال الساعات الأولى من الليل لرغبة الملايين من المواطنين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيانها اليومي لكل محافظة من محافظات الجمهورية.


مواعيد الصلاة اليوم السبت 30-12-2023 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 30-12-2023 في محافظات مصر من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في شتى المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:44 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:03 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:26 مساءا.


الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:56 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:47 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:06 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:28 مساءا.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:49 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:08 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:32 مساءا.


الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:52 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:57 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:56 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:18 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:37 مساءا.


الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:08 مساءا.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:30 مساءا.

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