حالة الطقس اليوم السبت 30-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

بتسأل الملايين من المواطنين عن حالة الطقس اليوم السبت 30-12-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار من غزيرة إلى متوسطة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية اليومي.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

نعرض من خلال التقرير حالة الطقس اليوم السبت 30-12-2023 في محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة حيث كشفت خريطة التنبؤات الجوية عن وجود طقس معتدل خلال ساعات النهار في محافظات (القاهرة، القليوبية، الجيزة) مع وجود شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من النهار على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضبابية.

وأكد خبراء هيئة القومية للأرصاد الجوية على احتمالية سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على بعض المناطق بنسبة 20% على فترات متقطعة فيما تنخفض درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة من درجة إلى درجتين مع أجواء شتوية.



حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل طبيعة الجو في محافظة الإسكندرية، حيث تتعرض البلاد إلى منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري.

وأشار بيان الأرصاد إلى وجود طقس معتدل خلال ساعات النهار مع وجود حركة رياح نشطة تصل سرعتها إلى 24 كم/ الساعة حيث تسود حالة من الاستقرار في طبيعة الطقس خلال فترة احتفالات الكريسماس بمحافظة الإسكندرية حيث يوجد نسبة سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة لا تتعدى الـ 40%.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 15 والعظمة 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمة 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الصغرى 13 والعظمة 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمة 21 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 14 والعظمة 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية الصغرى 14 والعظمة 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الصغرى 15 والعظمة 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الصغرى 15 والعظمة 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 14 والعظمة 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الصغرى 14 والعظمة 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الصغرى 13 والعظمة 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الصغرى 12 والعظمة 22 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الصغرى 11 والعظمة 22 درجة مئوية.