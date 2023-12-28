الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود الشـرطة لمساعدة المواطنين فى مواجهة الطقس السيئ (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم رجال الشرطة المساعدة للمواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، وذلك من خلال التواجد الأمني بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها، سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات على الطرق.

كما ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار موجة الأمطار.

وقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين، والأمر الذي لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في سبيل تأمين حياتهم اليومية.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

رجال الشرطة مواجهة موجة الطقس السيئ الشوارع الميادين لتسيير حركة المرور

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