رفضت إعطاءه أموال للمخدرات.. مصرع سيدة على يد نجلها فى الغربية

شهدت قرية ابشواى التابعة لمركز قطور التابعة لمحافظة الغربية مصرع سيدة فى العقد الرابع من العمر بعد أكثر من 10 أيام فى العناية المركزة من قيام نجلها بالتعدي عليها من أجل حصوله على المال لشراء مواد مخدرة "بودرة" مما أسفر عن نزيف لها بالمخ وكسر بالجمجمة.

البداية عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من أهالي قرية إبشواي الملق بتعدي شاب على والدته بالضرب بآلـة حادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المتهم بالتعدي علي والدته يدعي" ع.م.ر"في العقد الثاني من عمرة ومقيم بنفس القرية والمجني عليها تدعي "س.ج.ش"في العقد الرابع من عمرها ومقيمة بنفس القرية مما تسببت في كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقلها على الفور إلى العناية المركزة بمستشفى الجامعة بطنطا.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.