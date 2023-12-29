السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 18 شخصًا وإصابة العشرات فى أكبر الهجمات الروسية منذ بداية الحرب الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

قُتل ما لا يقل عن 18 مدنيًا وأصيب 132 آخرون في الهجمات الروسية على المباني السكنية في كييف وأوديسا ومدن أخرى في الغرب والجنوب صباح اليوم الجمعة، وقال مسئولون أوكرانيون إن مركزًا للتسوق ومستشفى للولادة تعرضا للقصف الروسي  في مدينة دنيبرو بوسط البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ في الهجوم. 

وقال زيلينسكي في تدوينات له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبًا في ترسانتها".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وبالستية، بما في ذلك صواريخ كان من الصعب للغاية اعتراضها.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، على شاشة التليفزيون الحكومي حجم الهجوم الروسي بأنه "هائل"، مضيفًا: "لم نر قط هذا العدد من الأهداف على مراقبينا في وقت واحد"، وقال الجيش الأوكراني إن منشآت عسكرية استهدفت أيضًا.

سُمعت أصوات انفجارات مدوية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مدينة خاركيف الشمالية، حيث قصفت القنابل المدينة المتاخمة لروسيا لمدة ثلاث ساعات على الأقل. وقد يرتفع عدد الضحايا، ويعتقد أن الناس محاصرون تحت الأنقاض.

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زيلينسكى: روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا.. وأسقطنا معظمها

وفي كييف، شوهدت تسع سيارات إسعاف على الأقل مصطفة بجوار سوق مزدحمة، وكان زيلينسكي قد شكر يوم الخميس الولايات المتحدة على إطلاقها آخر حزمة متبقية من الأسلحة المتاحة لأوكرانيا بموجب التفويض الحالي، حيث يحيط عدم اليقين بمزيد من المساعدات لبلده المنكوب بالحرب. فشل الكونجرس هذا الشهر في الموافقة على مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار (39 مليار جنيه إسترليني) حيث فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق، حيث طالب الجمهوريون بشن حملة قمع داخلية على الحدود.

وقال زيلينسكي إن أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة - الداعم الرئيسي لكييف - يمكن أن يكون له تأثير قوي على مسار الحرب.

وبعد هجوم الجمعة، دعا مساعد الرئيس الأوكراني أندريه ييرماك الغرب إلى تقديم المزيد من الدعم لبلاده. "نحن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن العالم بحاجة إلى أن يرى أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم والقوة لوقف هذا الإرهاب".

روسيا كييف أوكرانيا قصف هجوم صاروخ

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