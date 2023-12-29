السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة ": ضبط أكثر من 33 ألف عبوة مبيدات غير صالحة للاستخدام

مبيدات
مبيدات

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات، من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالستار، نائب أمين اللجنة، والذي يتضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال التقرير الذي حصل عليه "الدستور" إنه تم ضبط 33738 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها وغير صالحة للاستخدام، بما يعادل كمية 16.869 طن على اعتبار أن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم.

وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1668 محلًا، منها 997 محلًا مرخصًا، و349 محلًا غير مرخص، و319 محلًا تحت الترخيص، كما تم تحرير عدد 43 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

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