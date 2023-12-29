4 شاحنات وقود.. إدخال 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

أعلن مسئول في الهلال الأحمر المصري، اليوم، عن إدخال 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء وهي من مصر وبعض الدول العربية.

ووصل 200 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية إلى ميناء رفح البري قادمين من قطاع غزة.

عودة وفد إماراتي عبر ميناء رفح البري

ووصل وفد إماراتي تضامني إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في محافظة شمال سيناء، بعد الإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية ومتابعة عمل المستشفى الميداني الإماراتي في القطاع.

وقال مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء - في تصريح له اليوم - إن الوفد الإماراتي يضم 12 شخصًا، وتم إنهاء إجراءات عودتهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري، تمهيدًا لمغادرة البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن الوفد الإماراتي قام بالإشراف على توزيع المساعدات الإماراتية على الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة، بجانب تفقد عمل المستشفى الميداني الإماراتي جنوب القطاع.