الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التجارة الهولندى: حريصون على توصيل المساعدات الإغاثية لأهالى غزة (فيديو)

وزير التجارة الدولية
وزير التجارة الدولية الهولندي

قال وزير التجارة الدولية الهولندي، إنني هنا مع وزيرة العلاقات الخارجية الهولندية لنرى العمل الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والعقبات أمامها.

وأضاف وزير التجارة الدولية الهولندي، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هدفنا هو تقديم المساعدات إلى غزة حيث سنعمل على توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم تقديم 10 ملايين دولار للأونروا، و15 مليونًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح وزير التجارة الدولية الهولندي، أننا قُدنا محادثات في ظل كل العقبات، والوزيرة ذهبت إلى الأردن وأنا ذهبت إلى إسرائيل لنقل العقبات التي تخلقها إسرائيل في نقل المساعدات للقطاع.

وقالت وزيرة العلاقات الخارجية الهولندية، إن ما يحدث في غزة أمر مروع، ونحث إسرائيل على أن تتصرف في سياق القانون الدولي الإنساني، وهو أمر ضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة وإيصال المساعدات التي يحتاجونها، وهذا سبب قدومنا هنا لزيادة مساعداتنا من 25 مليون يورو إلى 50 مليون يورو.


 

القاهرة الإخبارية المساعدات قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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