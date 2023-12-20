وزير العدل الفلسطينى يُشيد بثبات الموقف المصرى الرافض لتهجير أهالى غزة

ثمّن الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض لسياسات الاحتلال الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيل يواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، كما أننا سنواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أننا نساند أي قرار بوقف الحرب على قطاع غزة ويساعد في إدخال المساعدات للقطاع، وعلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي اتخذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض (الفيتو) لإفشال الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.