الرئيس السيسى يؤكد استمرار مصر فى تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطينى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاوس ديندياس، وزير دفاع اليونان، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

وزير دفاع اليونان يشيد بدور مصر في محيطها الإقليمي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للسيد الرئيس، مشيرًا إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة السيد الرئيس، ومشيدًا بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمنًا التعاون المستمر بين مصر واليونان، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

الرئيس السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين

من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية.

الرئيس السيسي يشدد على أهمية حماية أهالي غزة من الوضع الإنساني المأساوي

واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشددًا على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه، ومؤكدًا استمرار مصر - حكومة وشعبًا - في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصًا على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به.