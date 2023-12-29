السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 230 مواطنًا خلال قافلة سكانية بقرية نكلا العنب بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظَّمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة سكانية بقرية نكلا العنب بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 230 حالة بمختلف التخصصات " باطنة - أطفال  - أسنان  - قياس ضغط وسكر - تنظيم أسرة- إجراء تحاليل.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة شملت تقديم خدمات بيطرية مجانية "رش ومعدية وتناسلية وباطنة وتجريع" لعدد 1450 رأس ماشية، كما تضمنت إصلاح وصيانة 60 عمودًا وكشافًا، وتوزيع 100 انبوبة غاز على أهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.

إيتاي البارود قافلة طبية بنكلا العنب محافظة البحيرة دمنهور نهال بلبع

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