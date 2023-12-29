الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب التتويج بالسوبر.. "موديست": فخور بالفوز بأول لقب مع الأهلي

أنتوني موديست
أنتوني موديست

عبر الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع فريقه بلقب كأس السوبر المصري.

وقال “موديست” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»: “أنا فخور جدًا بفوزي بأول لقب لي مع نادي الأهلي”.

وأضاف المهاجم الفرنسي: “الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر التوقيع لهذا النادي الكبير”.

وتابع: “سعيد لأنني سجلت وساعدت فريقي. تأكدوا من أنني سأستمر في النضال من أجل الفوز بالمزيد من ألقاب الأهلي”.

واختتم موديست تغريدته قائلًا: “شكرًا لزملائي في الفريق والموظفين والجماهير على دعمهم. دعونا نعمل ونكون قريبين للجزء الثاني من الموسم”.

وكان الأهلي، قد توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب تغلبه على مودرن فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعتهما مساء أمس على ملعب (محمد بن زايد) بأبوظبي.

وسجل موديست، الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة 114، من كرة رأسية رائعة، من عرضية علي معلول.

ويعد هذا الهدف، هو الثاني لموديست مع الأهلي، منذ انضمامه لصفوف الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

 

أنتوني موديست كأس السوبر المصري الاهلى مودرن فيوتشر على معلول

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