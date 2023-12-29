150 فعالية ثقافية.. حصاد مكتبة القاهرة الكبرى في 2023

أعلنت وزارة الثقافة، حصاد إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى الوزارة دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه.

مكتبة القاهرة الكبرى

نظمت المكتبة، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية خلال العام (150) حدثًا ثقافيًا متنوعًا، ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وعروض للكتب ومسابقات ومعارض فنية وجولات ثقافية، وتضمنت مختلف التخصصات المعرفية والأدبية والفنية كما يلي:

أنشطة الأطفال (20 حدثًا ثقافيًا)، أنشطة المرأة (5 أحداث ثقافية)، أنشطة الشباب (22 حدثًا)، أنشطة ذوى الهمم (19 نشاطًا)، أنشطة مكافحة التطرف الفكري (19 ندوة)، أنشطة تعزيز القيم الإيجابية (20 حدثًا ثقافيًا)، أنشطة حماية التراث (33 نشاطًا)، أنشطة تطوير المؤسسات الثقافية والرقمنة (9 ندوات وورش)، أنشطة خاصة بالتوعية بمخاطر تغير المناخ (3 أحداث ثقافية).