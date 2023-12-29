الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

150 فعالية ثقافية.. حصاد مكتبة القاهرة الكبرى في 2023

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

أعلنت وزارة الثقافة، حصاد إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى الوزارة دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه. 

430 فعالية و40 عنوانا من الكتب التراثية.. حصاد دار الكتب والوثائق خلال 2023

مكتبة القاهرة الكبرى

نظمت المكتبة، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية خلال العام (150) حدثًا ثقافيًا متنوعًا، ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وعروض للكتب ومسابقات ومعارض فنية وجولات ثقافية، وتضمنت مختلف التخصصات المعرفية والأدبية والفنية كما يلي:

أنشطة الأطفال (20 حدثًا ثقافيًا)، أنشطة المرأة (5 أحداث ثقافية)، أنشطة الشباب (22 حدثًا)، أنشطة ذوى الهمم (19 نشاطًا)، أنشطة مكافحة التطرف الفكري (19 ندوة)، أنشطة تعزيز القيم الإيجابية (20 حدثًا ثقافيًا)، أنشطة حماية التراث (33 نشاطًا)، أنشطة تطوير المؤسسات الثقافية والرقمنة (9 ندوات وورش)، أنشطة خاصة بالتوعية بمخاطر تغير المناخ (3 أحداث ثقافية).

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4 ورش وترويج لمسار العائلة المقدسة.. حصاد الأكاديمية المصرية للفنون بروما في 2023

وزارة الثقافة المصرية مكتبة القاهرة الكبرى المكتبة الحضارة الإسلامية ورش عمل

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