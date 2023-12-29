الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ممرض يقتل جزار في شوارع دمنهور بسبب خلافات الجيرة

حبس
حبس

قتل شخص على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، عقب نشوب مشاجرة فيما بينهما في محافظة البحيرة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (جزار- مقيم بدائرة القسم ) وبسؤال شقيقته اتهمت (ممرض- مقيم بدائرة القسم ) بالتعدى على شقيقها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وعللت ذلك بخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات الجيرة سلاح أبيض نشوب مشاجرة محافظة البحيرة قسم شرطة دمنهور

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