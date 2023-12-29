الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ويست هام يٌسقط أرسنال بثنائية فى عقر داره ويحرمه من استعادة قمة الدورى الإنجليزى

أرسنال وويست هام
أرسنال وويست هام

حسم ويست هام يونايتد (الديربي اللندني)، الذي جمعه مع مضيفه وجاره اللدود أرسنال، وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة الإنجليزية موسم 2023-2024.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لمصلحة ويست هام بهدف مثير للجدل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لويستهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ويست هام، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

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تشكيل أرسنال في مباراة ويست هام 

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ليونارد تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

 

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال على النحو الآتي: "آرون رامسديل، سيدريك سواريز، جاكوب كيوير، جورجينو، محمد النني، نوانيري، إيميل سميث رو، نيلسون، إيدي نيكيتياه".

 

وكان أرسنال يسعى لتحقيق الفوز في المباراة من أجل استعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها لصالح ليفربول الذي انتصر أول أمس على حساب فريق بيرنلي بهدفين دون رد، لكنه فشل في نهاية الأمر لتبقى الصدارة في حوزة ليفربول برصيد 42 نقطة.

ويست هام ارسنال مباراة ويست هام وأرسنال الدورى الانجليزى البريميرليج

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