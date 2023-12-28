تشكيل أرسنال لمباراة وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق وست هام يونايتد، في ختام مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويجلس النني على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ليونارد تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال على النحو الآتي: "آرون رامسديل، سيدريك سواريز، جاكوب كيوير، جورجينو، محمد النني، نوانيري، إيميل سميث رو، نيلسون، إيدي نيكيتياه".

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها لصالح ليفربول الذي انتصر أول أمس على حساب فريق بيرنلي بهدفين دون رد، فيما يدخل فريق وست هام مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه في مباراة الجولة الماضية على حساب مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ويتطلع لحصد الانتصار لمواصلة الزحف ناحية الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يأتي وست هام يونايتد بالمركز الثامن برصيد 30 نقطة.