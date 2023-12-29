نائبة أوكرانية: كييف تحتاج إلى 3 آلاف قانون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

قالت النائبة في البرلمان الأوكراني يفينيا كرافتشوك، إن أوكرانيا تحتاج إلى إدراج 30% من جميع قوانين الاتحاد الأوروبي في التشريعات الوطنية.

وأوضحت النائبة الأوكرانية أنه لابد أن تدرج كييف حوالي 3 آلاف قانون تشريعي لجعل التشريعات الأوكرانية أقرب إلى معايير الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت كرافتشوك إلى أنه "في الوقت الحالي، تحتاج أوكرانيا إلى تنفيذ حوالي 3000 قانون في تشريعاتها لجعل التشريعات الأوكرانية أقرب إلى معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك المزيد من هذه الأفعال، ولكن ليس من الضروري أن تصبح جميعها جزءًا من التشريعات الأوكرانية، وشددت أيضًا على أنه من المهم جدًا ألا تتعارض القوانين التشريعية الأوكرانية والأوروبية مع بعضها البعض أو تسبب تناقضات.

واختتمت قائلة: "نحن بحاجة إلى إدخال حوالي 30% من العدد الإجمالي لقوانين الاتحاد الأوروبي في التشريعات الوطنية وهذه مهمة كبيرة للمشرعين والمسؤولين الحكوميين".

كما ورد سابقًا، وافق المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر على قرار إطلاق المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.