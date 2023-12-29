تحقيق إسرائيلى يكشف تجاهل الجيش "استغاثات" رهائن إسرائيليين

كشف تحقيق نشره الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تواجد جنود في المبنى نفسه الذي قُتل فيه 3 رهائن برصاص إسرائيلي عن طريق الخطأ في غزة، وسمعوا صرخاتهم طلبًا للمساعدة بالعبرية قبل 5 أيام من الحادثة.

أثناء اقتحام أحد المباني في 10 ديسمبر، سمع الجنود نداءات بالعبرية يقول أصحابها "نحن مخطوفون" و"النجدة"، لكنهم اعتقدوا أنها حيلة من مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الذارع العسكرية لحركة حماس، لإيقاعهم بكمين في المبنى بالشجاعية شرق مدينة غزة.

وغادر الجنود المبنى معتقدين أنه ملغوم، وكشف التحقيق أن خمسة من مقاتلي حماس الذين كانوا يحرسون الرهائن قتلوا بنيران مروحية إسرائيلية أثناء محاولتهم الهروب من المبنى، و"رجّح" التحقيق أن الرهائن فروا إثر ذلك من المبنى.

بعد خمسة أيام، أطلق جنود إسرائيليون النار عليهم بعد أن اعتبروهم "تهديدًا"، وقتل اثنان منهما على الفور، فيما لاذ الثالث بالفرار، وأعطي أمر للجنود بعدم إطلاق النار عليه، بحسب التحقيق.

وسمع قائد الكتيبة صرخات بالعبرية للرهينة يطلب فيها "النجدة" قائلًا "إنهم يطلقون النار عليّ"، فدعاه إلى التقدم نحوهم، وأمر قواته بعدم إطلاق النار، لكن جنديين "لم يسمعا الأمر بسبب ضجيج دبابة قريبة" فأطلقا النار عليه وأردياه قتيلًا.